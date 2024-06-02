İstanbul’da yanlış yükleme yüzünden konteynerler denize düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da yanlış yükleme yüzünden konteynerler denize düştü

İstanbul Ambarlı Limanı’nda gemiye konteyner yüklemesi yapılırken, konteynerlerin bir kısmı yanlış yüklemeden dolayı denize düştü.

İstanbul Fatih Ambarlı Limanı’nda gemiye konteyner yüklemesi yapıldığı esnada, konteynerler denize düştü. Ayrıca, gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerlerin yüklendiği ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada "MEDKON firmasının acentalığını yaptığı 9114347 IMO numaralı, MEDKON RİZE isimli geminin tahliyesi sırasında kaza olduğu, gemi kaptanın tespit ve beyanına göre 22 adet boş 6 adet dolu olmak üzere toplam 28 adet konteyner denize düşmüştür. Başlatılan çalışma kapsamında yüzer vaziyetteki 9 boş konteyner denizden çıkarılmış diğerleri batmıştır. Batan 19 adet konteynerin denizden çıkarılması için dalgıç çağrılmış olup çalışmalar devam etmektedir." denildi.

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