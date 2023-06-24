İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılmayacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, yarın saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmet vermeyecek.

İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılmayacak

Bu hatlarda çalışan araçlar, Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacak.

İkinci bir duyuruya kadar bu uygulama devam edecek.

Metro İstanbul bu kararı resmi internet sitesinden duyurdu.

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