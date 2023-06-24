İstanbul'da yarın bazı metro seferleri yapılmayacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, yarın saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmet vermeyecek.