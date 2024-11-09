İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: İHA
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 10 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 4 adet SSD karta el konuldu.

20241109aw325489-2.jpgPolis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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