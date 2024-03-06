İstanbul'da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 697. Buna vatandaşlık alanlar dahil değil

İçişleri Bakanı Yerlikaya Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısında konuştu. Konuşmada Fatih ilçesi ve İstanbul özelinde yapılan terör örgütü operasyonları ve mevcut yabancı sayısına ilişkin verileri basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Kendisinin göreve geldiği andan itibaren geçen 9 aylık süre zarfında İstanbul’da PKK’ya yönelik 278 operasyonun yapıldığını belirten Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 496 gözaltı olduğunu ve 118 tutuklu olduğunu belirtti.

FETÖ hakkında da yaptıkları operasyonları aktaran Yerlikaya, FETÖ bataklığını kuruttuklarını ve artık sivrisinekler ile uğraştıklarını ve sivrisineklere acımadıklarını ifade etti. Aynı zamanda terör örgütlerinin biri bombalı olmak üzere İstanbul’da 8 Türkiye genelinde 125 saldırısının da engellendiğini açıkladı.

İSTANBUL’DA KAÇ YABANCI VAR?

Bakan Yerlikaya, megakent İstanbul’da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı.

Fakat açıklanan bu rakam resmi olarak Türk vatandaşlığı alan yabancıların dışında bir rakam. Vatandaşlık aldıkları halde yabancı olan Suriyeli başta olmak üzere yabancıların sayısı açıklanmadı.

YASAL KALIŞ HAKKI NEDİR?

Bakan Yerlikaya, yaptığı sunumda yasal kalış hakkı kavramının ne olduğunu şu şekilde açıkladı: “Bakın yasal kalış hakkı ne demek? Bakın yabancılarla ilgili şöyle bir tanım var. Bir ülkeye girişi bir, kalışı iki, çıkışı üç, eğer bunlardan herhangi biri veya daha fazlası yasal değilse biz buna düzensiz göçmen, kaçak göçmen diyoruz.

Bunun tamamının yasal olduğunda da biz ne diyoruz? Bakın yasal kalış hakkı olan bir milyon 92 bin İstanbul genelinde, Fatih'te 39 bin. Suriyeli sayısı 20 bin.

Ama şurada çok etkileyici bir haber var. 2019'da Fatih'te toplam yabancı sayısı 103 bin 660'mış. Şimdi ne kadar olmuş? 40 bin yani düz hesap. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren Fatih'te ki tüm mahalleler yabancıların kalış hakkına kapalı"