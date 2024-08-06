İstanbul'da yaşamanın maliyeti açıklandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul'da yaşamanın maliyeti açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) raporuna göre, Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 liraya yükseldi.

İBB’ye bağlı İPA tarafından her ay yayınlanan Yaşam Maliyeti Raporu'nun temmuz ayı sonuçları açıklandı. Raporda, İstanbul'da yaşamanın maliyeti de belli oldu.

Rapora göre, Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı. Buna göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL oldu.

ZEYTİNYAĞI FİYATINDA ARTIŞ

Temel tüketim maddeleri içinde fiyat artışı ilk sırada yüzde 112.87 ile zeytinyağında ikinci sırada ise yüzde 106.23 ile tuvalet kağıdında oldu.

BEYAZ PEYNİR FİYATI YÜZDE 89.61 ARTTI

Geçen yılın temmuz ayına göre beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61, yumurta yüzde 34.45, bebek bezi yüzde 77.95, kadın elbisesi yüzde 52.07 erkek tişörtü yüzde 77.90 oranında arttı.

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