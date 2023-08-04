İstanbul’da yaşamanın maliyeti katlanarak artıyor. İşte son rakamlar

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. Araştırmaya göre; İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,74 artarak, 38 bin 828 lira oldu.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti katlanarak artıyor. İşte son rakamlar

İPA'nın İstanbul'da Yaşam Maliyeti Araştırması' yayımlandı.

Araştırmaya göre; İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,24 arttı.

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı.

YÜZDE 73,24’LÜK ARTIŞ

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,75, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 40,69 oranında arttı. Bir önceki yılın temmuz ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 73,24 olarak gerçekleşti.

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HAZİRAN AYINDA 35 BİN 380 LİRAYDI

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38 bin 828 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, haziran ayında 35 bin 380 liraydı. Temmuz ayında bu maliyet geçtiğimiz aya göre 3 bin 448 lira arttı.

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ZEYTİNYAĞI YÜZDE 94,31 ARTTI

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek fiyat artışlarından birinin yüzde 94,31 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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