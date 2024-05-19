İstanbul'da yere bırakılan Atatürk portresine vatandaşların duygulandıran tepkileri

İstanbul'da gerçekleştirilen bir sosyal deney, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve saygının derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Deney kapsamında, büyük boy bir Atatürk portresi, İstanbul'un farklı noktalarına yere bırakılarak insanların tepkileri gizli kameralarla kaydedildi.

Görüntülerde, yere düşmüş haldeki Atatürk portresini gören vatandaşların yolda durup portreyi yerden kaldırmaya çalıştıkları görülüyor. Yoldan geçen motosikletli genç, motosikletini durdurup inerek portreyi uygun bir yere yerleştirmeye çalışarak izleyenlerin kalbini kazanmayı başarıyor. Bu ve benzeri tepkiler, portreyi gören herkesin Atatürk'e olan saygısını ve sevgisini ortaya koydu.

İzleyenleri derinden etkileyen bu tepkiler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların gösterdiği duyarlılık, Türkiye'de Atatürk'e olan sevgi ve saygının hala ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sosyal deneyin görüntüleri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Birçok kişi, Atatürk'ün mirasının ve değerlerinin toplumun her kesiminde derinlemesine hissedildiğini ve yaşatıldığını belirtti.

Sonuç olarak, İstanbul'da yere bırakılan Atatürk portresine vatandaşların gösterdiği saygı ve duyarlılık, izleyenleri duygulandırdı ve Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yerinin ne kadar özel ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.