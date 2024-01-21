İstanbul’da yerel seçim dengelerini değiştirebilecek kulis. İki aday çıkabilir iddiası

Yerel seçimler öncesi CHP’nin mevcut İBB Başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimi adayı Ekrem İmamoğlu’nun rakibi, AKP’nin adayı Murat kurum olacak.

Gazete Duvar’ın kulis haberine göre, yerel seçimlere üç aydan kısa bir süre kala AKP’den oy alabilecek partilerin çıkaracakları adaylar ve yürütecekleri kampanyalar merak konusu.

Bu noktada yeni hamleler son genel seçimde Millet İttifakı içinde yer alan iki partiden bekleniyor.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'daki yerel seçimlerde 103 bin oy alan Saadet Partisi bu seçimde bir önceki dönemden daha iddialı bir aday ve güçlü bir kampanya yürütmeye hazırlanıyor. Son aylarda sıkça kullanılan ‘3. yol’ ifadesine gönderme yapan partiler, “O bahsedilen 3. yol biz olacağız” diyor. Saadet Partisi’nin İstanbul adayının bu ay sonunda açıklanması bekleniyor.

AKP tabanından oy alma potansiyeli olduğunu iddia eden Demokrat Partililer de (DP) İstanbul’da aday çıkarmaya hazırlanıyor.

Demokrat Parti’de seçim sürecine ilişkin, “2019 seçimlerinin ilk turu 13 bin oyla kazanıldı. Demokrat Parti 22 bin oy almıştı. Önümüzdeki seçimde İstanbul’da aday çıkarmamızın İmamoğlu’na katkısı olacağını düşünüyoruz. O nedenle muhalefet içinde partiler birbirine karşı daha çok saygılı olmalı” uyarılarında bulunuluyor.