İstanbul’da yol çöktü. Bir bina boşaltıldı

Kaynak: DHA
İstanbul’da yol çöktü. Bir bina boşaltıldı
Arnavutköy’de bir temel kazısı sırasında yolda çökme meydana gelirken bitişiğindeki bir bina da tahliye edildi.

İstanbul Arnavutköy’de İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir derneğin inşaat alanında çökme yaşandı.

Yoğun yağışın ardından temel kazı sırasında hemen yandaki yol çöktü. Yoldaki çökmenin ardından vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

Temel kazının yanında bulunan 3 katlı bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Çöken yol ise trafiğe kapatıldı. Ekipler incelemelere başladı.

Tahliye edilen binadaki 17 kişi ise yakınlarının yanına gitti.

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İnşaat çalışmaları hakkında ise herhangi bir durdurma kararı alınmadı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise vatandaşlar tekrar evlerine girebilecek.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan mahalleli Talip Temur duruma isyan ederek “Yol dün akşam çöktü, yağmurdan dolayı. Bir hafta önceden yolda çatlaklar oluştu.

İnşaatın bariyerlerini geri alarak çatlağı içeride bıraktılar, önlemini almadılar. Dün akşamda yoğun yağmur yağdığından dolayı, yol çöktü.” dedi.

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