İstanbul’da yol verme kavgası! Sopalı saldırıya misilleme gaz

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışması sopalı saldırıya dönüştü. Otomobil sürücüsü, biber gazıyla kendini savunarak saldırgan motosikletlileri kovaladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı.

Motosiklet sürücüleri, ellerindeki sopayla defalarca tartıştıkları sürücünün otomobiline vurdular. Kısa süre sonra otomobil sürücüsü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi. Otomobilden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranları kovaladı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

