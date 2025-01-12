İstanbul'da yolcusuna bıçak çeken taksiciye para cezası

İstanbul'da, aracına binmesini istemediği yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında, "Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti" başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlattı.

Olayın D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde 6 Ocak'ta yaşandığını belirleyen ekipler, taksici A.K'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Taksiciye "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma

izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Taksicinin toplu ulaşım şoför kartı, İBB Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi.

Araç ise trafikten men edildi.