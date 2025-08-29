İstanbul’da Zafer Bayramı coşkusu! Toplu taşıma ve müzelerde ücretsiz hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak vatandaşlara hem ulaşım hem de kültür alanında ücretsiz hizmet sunacağını duyurdu.

Bayram coşkusunun şehir genelinde daha yoğun yaşanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos günü boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulamadan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İBB Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos günü saat 10.00 ile 14.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Tek gün geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan işlemler bölümündeki QR kodu ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekiyor