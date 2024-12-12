İstanbul'da zehir tacirlerine "Narkokapan-2" darbesi! Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kentte uyuşturucu satışı yapanlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 95,5 kilogram metamfetamin, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2'si yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-2" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 95,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 2'si yabancı uyruklu zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

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