İstanbul'da zincirleme tır kazası

Kaynak: İHA
İstanbul'da zincirleme tır kazası
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, park halindeki 2 tıra çarptı. Kaza sonucu tır sürücüsü yaralandı.

Ataşehir ilçesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 33 AHA 008 plakalı tır, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce 33 CCN 51 plakalı park halindeki tıra, daha sonra da 76 DK 428 plakalı park halindeki tıra çarparak durabildi.

aw187330-02.jpg

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonnucu tır sürücüsü Paşa Türkdoğan yaralanırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Türkdoğan, daha sonra ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı. Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen yol trafiğe açıldı.

aw187330-03.jpg

aw187330-01.jpg

Son Haberler
Bursa'da deprem Gündem
Bursa'da deprem
Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler Yerel Haberler
Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler
Van'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Van'da uyuşturucu operasyonu
Motosikletliler 'Oğuz Murat Aci için Adalet' sürüşü gerçekleştirdi Gündem
Motosikletliler 'Oğuz Murat Aci için Adalet' sürüşü gerçekleştirdi
Siyasilerin lüks yaşantısına vatandaşlardan tepki. 'Kemer sıka sıka 75 kilodan 60 kiloya düştüm' Gündem
Siyasilerin lüks yaşantısına vatandaşlardan tepki. 'Kemer sıka sıka 75 kilodan 60 kiloya düştüm'
Çarpmanın etkisi ile aracın motoru fırladı Yerel Haberler
Çarpmanın etkisi ile aracın motoru fırladı