İstanbul'da zincirleme tır kazası

Ataşehir ilçesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 33 AHA 008 plakalı tır, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce 33 CCN 51 plakalı park halindeki tıra, daha sonra da 76 DK 428 plakalı park halindeki tıra çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonnucu tır sürücüsü Paşa Türkdoğan yaralanırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Türkdoğan, daha sonra ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı. Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen yol trafiğe açıldı.