İstanbul'daki 1 Mayıs davasında karar belli oldu

Kaynak: ANKA
İstanbul'daki 1 Mayıs davasında karar belli oldu

Anayasa Mahkemesi kararına da dayanarak 1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınan 17 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti.

Anayasa Mahkemesi kararına da dayanarak 1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınan 17 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek için alana girmek isterken polis müdahalesiyle gözaltına alınan 17 kişinin yargılanmasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme heyeti duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların hakkında her ne kadar "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açılmış olsa da üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Son Haberler
Çanakkale Gelibolu’da hayvan çiftliğindeki yangında 5 büyükbaş telef oldu
Yangında hayvanlar böyle telef oldu
Prof. Dr Şenol Babuşcu tek tek açıkladı. Borç gırtlağa dayandı yüzbinlerce kişi icralık
Prof. Dr Şenol Babuşcu tek tek açıkladı. Borç gırtlağa dayandı yüzbinlerce kişi icralık
Masterchef ünlü jurisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası
Masterchef ünlü jurisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası
Denizli’deki kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın, yaşam savaşını kaybetti
Denizli’deki kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın, yaşam savaşını kaybetti
Kadıköy’de sürücüye rekor ceza
Kadıköy’de sürücüye rekor ceza