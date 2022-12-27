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İstanbul'daki 20 katlı gökdelende yangın

Esenyurt’ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18’nci katındaki dairede çıkan yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:57
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İstanbul'daki 20 katlı gökdelende yangın

İstanbul'daki 20 katlı gökdelende yangın
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 13.30 sıralarında Esenyurt’ta Akevler Mahallesi 1069’uncu sokakta bulunan bir sitenin 20 katlı bir binanın 18’nci katında çıktı. Evde kimse bulunmazken, dumanlarını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye merdiven ile ulaştı. Camdan içeriye giren itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle panik yaşayan site sakinleri ise kendisini dışarıya attı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

 

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