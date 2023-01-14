14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Devre mülk operasyonunda tutuklama

İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:11
Takip Et

İstanbuldaki devre mülk operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

Devre mülk operasyonunda tutuklama
+
Aa
-

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 38'i tutuklandı, 53'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 22'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Emlak şirketi aracılığıyla çok sayıda kişiye aynı devre mülk ve arsanın satıldığı, yabancılara oturum izni için satma vaadiyle mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para alındığı iddiası üzerine yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve Yalova'da operasyon düzenlenmişti.

Yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu soruşturma kapsamında, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 113 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda bulunan lüks otomobillere el konulurken, şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 lüks ev aldıkları belirlenmişti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.