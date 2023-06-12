İstanbul'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Başakşehir'de dün meydana gelen 6 katlı iş hanında çıkan yangın 31 saat sonra kontrol altına alındı. Binanın iç tarafında ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş hanında önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın 31 saat sonunda kontrol altına alındı.

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Yangına birçok itfaiye ekibi soğutma çalışmasına devam ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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BİNADA YER YER ÇÖKMELER YAŞANDI

Binanın iç tarafında küçük yanmaların devam ettiği görüldü.

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İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya malzemelerinin yandığı belirtilirken binada yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi.

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