İstanbul'daki Fransız liselerine soruşturma. Bakanlık harekete geçti

Kaynak: Halk TV
İstanbul'daki Fransız liselerine soruşturma. Bakanlık harekete geçti
Rekabet Kurulu, İstanbul'da bulunan Fransa kökenli beş özel eğitim kurumu hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma aldı. Kurul, bu okulların ilgili kanun maddesini çiğnediğini tespit ederek okullara iki ayrı idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu, son zamanlarda Türkiye’de faaliyet gösteren özel okullarda denetim yapıyor. Özel okulların okul kayıt ücretleri, ücreti oluşturan unsunları ve öğretmen maaşlarında Kanun’un ilgili maddesini ihlal edip etmediği araştırılıyor.

Bu kapsamda Rekabet Kurulu, Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liseleri hakkında araştırmalar yapıyor.

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5 FRANSIZ LİSESİNE İKİ AYRI İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretleri, ücreti oluşturan unsurlar ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ederek Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğini tespit etti. Soruşturma heyeti, bu sebeple teşebbüslere iki ayrı idari para cezası uygulanmasını talep etti.

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TEŞEBBÜS TEMSİLCİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

Teşebbüs temsilcileri, iddiaları reddederek okullar arasında bir ücret anlaşması yapmadıklarını öne sürdü. Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden açıklanacak.

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