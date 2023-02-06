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Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 02:49
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İstanbuldaki kar yağışına dair Bakan Koca paylaşımda bulundu

Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
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Bakan Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak." bilgisini verdi.

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