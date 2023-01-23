23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 2023 yılının ilk 3 haftasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 613 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 315 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:47
Takip Et

İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
+
Aa
-

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 1-21 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 bin 916 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 613 kilo 250 gram uyuşturucu, 7 otomatik tabanca, 4 tabanca, 59 tabanca mermisi, 1 tüfek ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 bin 916 zanlıdan 315'i tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İlkgun salih
23.01.2023 13:00
Erkal Yıldırım ile Türkiye'ye gelen uyuşturucu ne oldu,mahkemesi sürüyor mu .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
1
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
4
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
5
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
6
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
7
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.