Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı

Seçimlere aylar kalırken ORC Araştırma, İstanbul özelinde seçim anketi gerçekleştirdi. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu, anketten ilginç sonuçlar çıktı.

AKP VE MHP YÜZDE 35.5'TE KALDI

Araştırmada, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 30.8'i AKP'ye oy vereceğini söyledi.

Yüzde 4.7'si tercihini Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı MHP'yi tercih edeceğini belirtti.

Ankete göre AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki toplam oy oranı yüzde 35.5'te kaldı.

FARK YAKLAŞIK YÜZDE 10

Anket sonuçlarında, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na yaklaşık 10 puanlık bir fark attığı görüldü.

CHP'nin İstanbul'daki oy oranı ankette yüzde 27.3 oldu.

İYİ Parti ise yüzde 17.8 oy aldı.

Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 45.1 oldu.

Öte yandan anket sonuçlarına göre, İstanbul'dan HDP'ye yüzde 8 oy çıktı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 3.1 olarak ölçüldü.

Gelecek Partisi yüzde 2.7 oy aldı.

Deva Partisi yüzde 2 oldu.

Yeniden Refah Partisi’ne ise yüzde 1.1 oy çıktı.