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  • Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı

Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı

İstanbul'da ORC Araştırma, vatandaşlara, ‘Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?’ diye sordu. Anketten çıkan sonuçlara Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı yaklaşık yüzde 10 oldu. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:37
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İstanbul'daki son anket ortaya çıktı

Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
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Seçimlere aylar kalırken ORC Araştırma, İstanbul özelinde seçim anketi gerçekleştirdi. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu, anketten ilginç sonuçlar çıktı.

AKP VE MHP YÜZDE 35.5'TE KALDI

Araştırmada, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 30.8'i AKP'ye oy vereceğini söyledi.

Yüzde 4.7'si tercihini Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı MHP'yi tercih edeceğini belirtti.

Ankete göre AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki toplam oy oranı yüzde 35.5'te kaldı.

FARK YAKLAŞIK YÜZDE 10 

Anket sonuçlarında, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na yaklaşık 10 puanlık bir fark attığı görüldü.

CHP'nin İstanbul'daki oy oranı ankette yüzde 27.3 oldu.

İYİ Parti ise yüzde 17.8 oy aldı.

Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 45.1 oldu.

Öte yandan anket sonuçlarına göre, İstanbul'dan HDP'ye yüzde 8 oy çıktı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 3.1 olarak ölçüldü.

Gelecek Partisi yüzde 2.7 oy aldı.

Deva Partisi yüzde 2 oldu.

Yeniden Refah Partisi’ne ise yüzde 1.1 oy çıktı.

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Ersin
18.01.2023 08:53
Haberin başlığı ile içeriği birbirini tutmuyor lütfen kontrol edin  
 
Gazi Akçelik
18.01.2023 07:23
Bir zamanlar Irak da saddam dan kurtulmak isterken ne hale düştü ortada. Ekonomi biraz kötü oldu diye bu yapılanlar vefasızlıktır.  
 
Yusuf
18.01.2023 06:52
Aç tavuk kendini tahıl anbarında zanbedermiş siz de aynisiniz sonuna kadar REİS  
 
TÜM YORUMLAR (129)
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