İstanbul'daki terör operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'daki terör operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma neticesinde, haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütü ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair istihbari bilgi, fotoğraf ve beyan bulunan 8 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi.


Tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde ve 8 adreste operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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