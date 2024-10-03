İstanbul’dan çaldığı araçla Bursa’da yakalandı

İstanbul'dan çaldığı araçla Bursa'ya gelen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından İnegöl ilçesi girişinde yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan çalınan 34 HOU 261 plakalı aracın İnegöl yönüne geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde önlem alan ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, Avarlar Kavşağı girişinde önü kesilerek durduruldu. Yabancı uyruklu şüpheli Mazin B. (24) gözaltına alındı.