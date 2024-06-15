İstanbul'dan çıkan iki araç Tokat'ta çarpıştı: 18 kişi yaralı

Kaynak: AA
İstanbul'dan çıkan iki araç Tokat'ta çarpıştı: 18 kişi yaralı

Tokat Erbaa-Niksar karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Bayram trafiği kazaları da beraberinde getirdi. Tokat'ta meydana gelen kazada otomobil ile minibüs çarpıştı 18 kişi yaralandı.

Kaza Tokat Erbaa-Niksar yolunda meydana geldi. Hikmet K'nin kullandığı İstanbul plakalı 34 LAZ 696 minibüs ile Karayolunun Gürçeşme kavşağında Burhan Ç.yönetimdeki yine İstanbul plakalı 34 EB 0734 otomobille çarpıştı.

Kazada, İstanbul'dan yola çıkıp, Tokat'ta kaza yapan araçlardaki 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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