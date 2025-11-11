Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun canlı yayındaki açıklamasıyla başlayan bahis skandalı süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla operasyona döndü. 17 hakem, bir gazeteci ve bir kulüp başkanı gözaltına alındı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 7 kişi tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan 1024 futbolcuyu açıkladı.

İstanbul'dan Diyarbakır'a Diyarbakır'dan Yalova'ya! İşte isim isim bahis yapan futbolcular ve kulüpleri - Resim : 2

TFF BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan 1024 futbolcuyu açıkladı. Futbolcuların 27'si Süper Lig'den, 77'si TFF 1. Lig'den, 282'si 2. Lig'den, 629'u 3. Lig'den.

İşte o isimler;

