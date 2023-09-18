İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi

İstanbul’da yaşayan bir baba, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca İstanbul’dan yola çıkarak Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden adam, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
İstanbul’dan gelen baba masaj salonunu savaş alanına çevirdi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adam da İstanbul’da yaşamaya devam etti.

Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi.

MASAJ SALONUNU SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı. İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı.

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

aw032755-01.jpg

aw032755-02.jpg

aw032755-03.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Böbreklerin sağlığı için bu uyarılara dikkat
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması Güncel
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor Güncel
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Güncel
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti Güncel
Eşini öldürüp hiçbir şey olmamış gibi gitti. Herkes balkondan seyretti
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar Magazin
Hasan Can Kaya'yı Mısırlı futbolcu Mohammed Salah sandılar