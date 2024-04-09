İstanbul'dan Uludağ cam gibi göründü. Tatilciler İstanbul'u terk edince

Serkan Talan
İstanbul'dan Uludağ cam gibi göründü. Tatilciler İstanbul'u terk edince
Bayram tatilinin 9 gün olması ile tatilciler İstanbul’u terk etti. Bu durum en çok havaya yaradı. Hava kirliliğinin düşmesi ile Uludağ İstanbul’dan cam gibi göründü.

9 günlük tatili fırsat bilen İstanbullular soluğu başta Ege ve Akdeniz olmak üzere yurdun dört bir yanında aldı. Bu durum ise en çok İstanbul’un havasına ve İstanbul’da kalanlara yaradı. Trafiğin olmadığı sakin bir İstanbul’a uyanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine geldi ve Bursa’nın kayak merkezlerinden 2543 rakımlı Uludağ İstanbul’dan cam gibi göründü.

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Sosyal medyada kullanıcılar evlerinin balkonlarından çektiği Uludağ manzarası ile İstanbul’u terk eden tatilcilere nispet yaptı.

TEK NEDEN HAVA KİRLİLİĞİ Mİ?

Evinin balkonundan cep telefonu ile Uludağ manzarası çekilebilirken normal zamanlarda bunun olmamasının tek nedeni hava kirliliği.

İnsan sebepli kirlilik, bireysel araç kullanımı, iş yerlerinden çıkan pis dumanlar derken hava kirliliği seviyesi yükseliyor ve insan gözünün ayırt edemeyeceği milyarlarca parçacık görüş mesafesini hayli düşürüyor.

EVE KAPANMADA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Uludağ ilk defa İstanbul’dan gözükmüyor. Daha önce COVİD salgını sırasında tam kapanma ile hava kirliliği yine düşmüş, vatandaşlar yine evlerinden Uludağ’ı görebilmişti.

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