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İstanbulkart'ta yeni değişiklik ne? İstanbulkart yeni dönem ne zaman başlıyor?

İstanbulkart’ta İETT başta olmak üzere toplu taşımalarda değişikliğe gidiliyor. İstanbulkart’ta yapılacak değişiklik tüm toplu taşımalarda geçerli olup yolcuların mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, İstanbulkart'ta yeni değişiklik ne? İstanbulkart yeni dönem ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:12
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İstanbulkart'ta yeni değişiklik ne? İstanbulkart yeni dönem ne zaman başlıyor?

İstanbulkart'ta yeni değişiklik ne? İstanbulkart yeni dönem ne zaman başlıyor?
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İstanbulkart için yeni bir dönem başlıyor. Tüm toplu taşımalarda geçerli olacak uygulamada İstanbulkart sahipleri için son güne dikkat. Peki, İstanbulkart'ta yeni değişiklik ne? İstanbulkart yeni dönem ne zaman başlıyor?

İstanbul'da toplu taşımalarda kullanılan İstanbulkartlarda yeni dönem başlıyor. İstanbulkart için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor. Peki, İstanbulkart’ta yeni değişiklik ne?

İstanbulkartların kişiselleştirilmesi gerekiyor. Megakent İstanbul'da toplam 22 milyon aktif İstanbulkart bulunuyor. Bunların ise 3 milyonu henüz kişiselleştirilmemiş durumda.

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, 1 Ocak tarihinden itibaren yine toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.

Yolcuların 1 Ocak sonrası mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri yapması gerekiyor.

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