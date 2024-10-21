İstanbullu kombileri açmaya korkuyor. İPA yoksulluk sınırını açıkladı

İstanbul Planlama Ajansı'nın yoksulluk raporunu açıkladı. Buna göre, İstanbul’da yoksulluk sınırı 64 bin lirayı geçti. Raporda, yoksulluk oranının yüzde 18,3 seviyesine yükseldiği belirtildi.

KIŞ GELMEDEN DOĞAL GAZ FATURA KORKUSU BAŞLADI

Dar gelirlinin kış gelmeden doğal gaz korkusu şimdiden başladı. Raporda, İstanbul'da halkın yüzde 62,5’i evlerini istedikleri gibi ısıtamadıkları kaydedildi. Kombinin düğmesini çevirmek istemeyenlerin sayısının arttığı görüldü. Araştırmaya göre İstanbullunun yüzde 61,7’si giyim ihtiyacını karşılayamadığını ve yüzde 34’ü taze sebze ve meyveye erişemediğini belirtti.

İSTANBUL'DA YOKSULLUK ORANI YÜKSELDİ

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), 'Yoksulluk İstatistikleri' raporu megakentte yoksulluğun arttığını ortaya koydu. Bu oran 2022 yılında yüzde 18,1'di. 2023 yılında bu oran yüzde 18,3'e yükseldi. Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırı ise 64 bin lirayı geçti.

İSTANBULLULAR KOMBİ AÇMAYA KORKUYOR

Rapora göre İstanbulluların yüzde 62,5’i evlerini istedikleri gibi ısıtamıyor. İstediği kıyafeti alamayanların oranı ise 61,7 oldu. Raporda İstanbulluların yüzde 34’ü günlük olarak taze sebze ve meyveye erişemiyor. Yüzde 58,1’i ise iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan protein grubunu tüketemedi.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoksullukla mücadeleye devam edeceği belirtildi. Halk Süt, Gıda Kolisi, Okul Beslenme gibi hizmetlere dikkat çekildi. Askıda Aile Sosyal Destek Paketi gibi dayanışma kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olunduğu belirtildi.