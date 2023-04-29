İstanbullular dikkat. Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan Pazar günü koşulacak. Parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. İşte o yollar...

İstanbullular dikkat. Bu yollar trafiğe kapatılacak

Dünya Atletizm Birliği "Gold Label" kategorisinde yer alan ve Avrupa'nın en iyi 3 yarı maratonu arasında kabul edilen organizasyon, 18. kez düzenlenecek.

18. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı kategorilerinde yapılacak. Organizasyon, TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

"Tarihi Yarımada Parkuru" olarak bilinen 21 kilometre yarışının startı saat 09.30'da verilecek. 21 kilometre paten yarışı 07.30'da, 10 kilometre ise 08.10'da başlayacak.

İlk kez 1987 yılında koşulan yarışa, 1994-2009 ve 2011-2013 yıllarında ara verilmişti.

Bu yıl önemli bir rekorun kırılacağı organizasyonda 12 binin üzerinde katılımcı yer alacak. İstanbul Yarı Maratonu'nda 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atlet mücadele edecek.

KOŞU PARKURU

Yenikapı Miting Alanı önünden başlayacak yarı maratonda atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek.

Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapacak sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yönelecek ve aynı sahil yolunu izleyerek yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamlayacak.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPITALACAK

18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti Güncel
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı Güncel
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek' Spor
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor Ekonomi
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu Dünya
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu