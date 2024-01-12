İstanbullular dikkat. Kabataş Bağcılar Tramvay hattı bakıma giriyor

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullular dikkat. Kabataş Bağcılar Tramvay hattı bakıma giriyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacağı bilgisi verildi. Çalışma sebebiyle seferler 23.00 itibarıyla Kabataş ile Güngören istasyonları arasında düzenlenecek.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin saat 23.00'ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı bilgisi verildi.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir. Saat 06.00 itibarıyla seferlerimiz normale dönecektir." bilgilerine yer verdi.

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler saat 00.00'da sona eriyor.

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