İstanbullular dikkat. Kabataş Bağcılar Tramvay hattı bakıma giriyor

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin saat 23.00'ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı bilgisi verildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir. Saat 06.00 itibarıyla seferlerimiz normale dönecektir." bilgilerine yer verdi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler saat 00.00'da sona eriyor.