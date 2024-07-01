İstanbullular dikkat! Trafiğe kapanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! Trafiğe kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından duyurulan asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle, 3 Temmuz saat 23.00 itibarıyla Haliç'te bulunan orta köprünün Kadıköy yönü trafiğe kapatılacak.

İBB'nin açıklamasına göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme işlemleri gerçekleştirecek.

Zamanla aşınan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen mevcut asfaltın yerine yenisi döşenecek. 3 Temmuz saat 23.00'te başlayacak olan çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00'e kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın ilk aşamasında eski asfalt kaldırılacak, ardından yeni ve daha dayanıklı asfalt serimi yapılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun (UTK) kararı doğrultusunda, trafik işaretleri ve uyarıcı levhalar kullanılarak trafik akışı yönlendirilecek.

Çalışmalar boyunca D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy yönü kullanıma kapalı olacak, ancak trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Beylikdüzü yönündeki trafik ise bu çalışmalardan etkilenmeyecek.

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