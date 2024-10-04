İstanbullular girmeye korkuyordu. Baştan aşağı yenilendi. Artık çok güvenli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Karaköy'de uzun bir zamandır bakımsız bırakılan alt geçidi baştan restore ederek güvenli hale getirdi. Yapılan bu çalışma, İstanbul’da yaşayan vatandaşların güvenli ve temiz bir ulaşım sağlaması için önemli bir adım oldu.

Karaköy'de bulunan alt geçit, senelerce süren ihmal sebebiyle pis koku ve kir ile dolup taşmıştı. Ziyaretçiler için geçişin zorlaştığı bu bölge, artık eski halinden uzaklaşarak yeni bir hale büründü. İBB'nin yaptığı bu çalışma, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Yeniden yapılan Karaköy alt geçidi, hem görsel açıdan hem de hijyen koşulları bakımından büyük bir iyileşme sağladı.