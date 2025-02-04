İstanbullulara kritik uyarılar gelmeye başladı! İSKİ'den telefonlara mesaj yollandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullulara kritik uyarılar gelmeye başladı! İSKİ'den telefonlara mesaj yollandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son yapılan uyarılara göre, bugün İstanbul'da soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Bu dondurucu soğuklara karşı da önlemlerin alınması önemle tavsiye ediliyor.

Birçok bölgede soğuk havanın etkili şekilde kendini göstermesi beklenirken, ciddi uyarılar da gelmeye başladı. Kurumlardan, vatandaşa mesaj yoluyla iletilen uyarıda, önlemler alınması tavsiye edilerek, soğuk hava nedeniyle problemler yaşanmaması sağlanmaya çalışıyor.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'da bulunan vatandaşlara yollanan mesajda; "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır." denildi.

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