İstanbullulara ücretsiz oldu! İmamoğlu’nun bir vaadi daha gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

3 AY KULLANILABİLECEK

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri’ne iş başvurusunda bulunanlar, iş görüşmelerine giderken ve gelirken 3 ay boyunca günde 4 kez ücretsiz toplu taşıma imkanından yararlanabilecekler.

SEÇİM VAADİYDİ

Bu uygulama, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesinde verdiği bir vaadin sonucunda hayata geçirildi. İş arayan vatandaşlar, bu süreçte ulaşım konusunda zorluk yaşamayacaklar ve iş arayışlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilecekler.