İstanbulspor 1 puanı 90+1'de aldı

Süper Lig'in 18.haftasında İstanbulspor, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti.
Mücadele 1-1 berabere bitti.
Gaziantep'in golü 38.dakikada Jevtovic'ten geldi. İstanbulspor 90+1'de Ethemi'nin penaltıdan attığı golle 1 puanı aldı.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 19 yaparak 11.sırada yer aldı. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.
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