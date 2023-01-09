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İstanbulspor 1 puanı 90+1'de aldı

İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 22:10
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İstanbulspor 90+1'de bulduğu golle 1 puanı aldı

İstanbulspor 1 puanı 90+1'de aldı
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Süper Lig'in 18.haftasında İstanbulspor, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Mücadele 1-1 berabere bitti.

Gaziantep'in golü 38.dakikada Jevtovic'ten geldi. İstanbulspor 90+1'de Ethemi'nin penaltıdan attığı golle 1 puanı aldı.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 19 yaparak 11.sırada yer aldı. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.

 

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