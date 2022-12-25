﻿Fatih Tekke isyan etti

Kaybetmelerine rağmen maçın kendi adlarına olumlu olduğunu aktaran Tekke, "Üç puan kaybettik ama bazı kazanımlarımız oldu. Bugün en azından 1 puanı hak etmiştik. Mücadele ve oyuncuların verdiği emek için teşekkür ederim. Gayet olumluydu." dedi.

Maçın son anlarında Emir Kaan Gültekin ile girdikleri pozisyonu gole çeviremediklerini hatırlatan Tekke, "Son dakikada yakaladığımız pozisyonu değerlendirmiş olsak 1 puanla ayrılabilirdik. Bence de hak etmiştik." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, takımının zorluklar içinde mücadele ettiğini belirterek, "Eldeki imkanlarla transfer dönemine kadar bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Çocuklarımın ayaklarına sağlık. İhtiyacımız olan şey puan ve puanlar. Bugün bunu başaramadık." şeklinde görüş belirtti.

Transfer döneminde takıma takviye yapmak istediklerini aktaran sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz oyuncular var. Kulübümüzün yapısını herkes biliyor. Gelirlerimiz oranında transfer yapmaya çalışacağız. Devre arası yapılan transferlerin ne kadar adres transfer olduğu da tartışılır. Kendi bütçemiz ve cebimize göre en fazla faydayı verebilecek oyuncular almaya çalışacağız. Alınan futbolcuların çok iyi olması bir şey ifade etmiyor. Oyuna ve ortama alışmaları gerekiyor. Bu da bir süre istiyor. Sadece forvet değil diğer mevkilerle ilgili konuştuğumuz oyuncular var. Bizim açımızdan da kolay değil. Hem istediğiniz oyuncuyu hem de ortamı bulmak hiç kolay değil ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hiç transfer de yapmasak bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."

Tekke, ara transfer döneminde yabancı oyuncuya yönelip yönelmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Önceliğimiz yerli veya yabancı olması değil, cebimize uygunluğunu ve oyunumuza en erken nasıl katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Yerlide iyi oyuncuyu verecek takım yok. Beklediğimizin üzerinde, üst seviyede bir golcümüz yok. Büyük ihtimalle yabancı gibi gözüküyor." diye konuştu.

Kulüp olarak üretmeleri gerektiğini vurgulayan Tekke, "Ülke futbolunun dışında bir oyun anlayışı, uygunluğu uygunsuzluğu tartışılabilir ama en azından sahaya bakış açısından değerlendirilmesi gereken bir şey. Biz bu iklimi oluşturmak istiyoruz. Bulabilirsek iyi oyuncularla, bulamazsak elimizdekilerle denemeye devam edeceğiz. Türkiye'deki oyunda genelde ikinci bölge ve gerisinde bekleyip hızlı hücumla çıkma tarzı var. Bunun dışına çıkmak çok mu doğru bilmiyorum ama bu benim çok hoşuma giden bir şey değil. Bazı maçlar böyle oynanabilir ama Türkiye'de futbol oynayabilmeyi oyunculara öğretmemiz gerek. Bu bir süreç işi. Bu mücadele devam ederse İstanbulspor olarak beklentilerimiz karşılanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuğu döneminde iyi bir santrfor olduğu hatırlatılarak Türk futbolunda golcü yetişmediğinin söylenmesi üzerine Tekke, "Oyuncularımız altyapıdan hazır gelmiyor. Biz top oynamayı öğretiyoruz ama futbol oynamayı öğretmiyoruz. Oyuncularımız, psikolojik ve sosyolojik yapıdan da hazır bir şekilde gelmiyor. Genelde zorunluluktan oyuncu çıkarma peşindeyiz. Birçok mevkide çok iyi yetişmiş oyuncu çıkaramıyoruz. Bu ülke futbolunun genel problemi." ifadelerini kullandı.