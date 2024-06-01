İstanbul'u enflasyonu belli oldu. Bakın kaç çıktı

İstanbul Ticaret Odası'ndan dev şehrin enflasyonunun nabzını tuttu. Megakentin mayıs enflasyonu, Ekonomistlerin katıldığı enflasyon anketinin üzerinde çıktı. İstanbul'un enflasyonu, TÜİK'in pazartesi günü açıklayacağı Mayıs ayı enflasyonunun öncü verisi olarak kabul ediliyor. İTO'nun duyurduğu rakamlar İstanbul'da yaşanan dev enflasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentin mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul'da mayıs ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,59, toptan fiyatlar yüzde 2,59 oranında arttı. İstanbul’da mayıs ayında enflasyon ise yıllık bazda yüzde 82,20 arttı.

Önceki yılın mayıs ayına göre bu yılın mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA ENFLASYON RAKAMLARI

Mayıs 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 7,86 artış gösterdi. Konut hacamalarında bu rakam yüzde 7,07 olarak kayıtlara geçerken, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 6,76 artış yaşandı. Gıda Harcamalarındaki yükseliş ise yüzde 2,35 oldu.

TÜİK'in enflasyon açıklamasından önce ekonomistlerin katıldığı enflasyon anketinde yıllık yüzde 74,89, aylık da yüzde 3,04 oranında artış beklediklerini öngörülmüştü. İTO'nun rakamları ekonomistlerden fazla çıktı. Hatta yıllık bazda 8 puanlık fark ile yüzde 82'yi buldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18 artış göstermişti. Emeklinin ve memurların alacağı enflasyon farkı TÜİK verilerinden hesaplanıyor. Emekli ilk dört ayda yüzde 18,72 enflasyon farkı almaya hak zamanmıştı.