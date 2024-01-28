İstanbul’u kar ve fırtına vuracak. AKOM saat vererek uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’u kar ve fırtına vuracak. AKOM saat vererek uyardı
AKOM İstanbul’da kar yağışının ne zaman etkili olacağını saat vererek açıkladı. AKOM ayrıca kentte fırtına beklendiğini de duyurdu.

AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklamada İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışların bugün 15.00’de kuzey ve yüksek bölgelerde kara dönüşeceği vurgulandı. Kar yağışının saat 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının 29 Ocak pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.

AKOM, pazartesi yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.

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