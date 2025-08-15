İstanbul'u Koşuyorum için geri sayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 2016 yılından beri düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı bu yıl 14 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Üsküdar’da koşulacak İstanbul’u Koşuyorum’un kayıtları 8 Eylül Pazartesi tarihine dek event.spor.istanbul adresinden yapılabilecek.

ÖDÜLLER BELLİ OLDU

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak; yarış kontenjanları 5K için bin 500 ve 10K için 6 bin kişiyle sınırlı olacak.

16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışında kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncüye 8 bin, beşinciye 6 bin, altıncıya 5 bin, yedinciye 4 bin ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek.

14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K’da hem kadın hem erkek klasmanlarında ilk üçe giren koşuculara ise kupa verilecek.

13 FARKLI YAŞ KATEGORİSİNDE KUPA YARIŞI

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3’e giren kişilere de kupa takdim edilecek.

Yarışın yaş kategorileri ise şu şekilde olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+