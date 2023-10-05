İstanbul'u parselleyen zehir tacirlerine baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'u parselleyen zehir tacirlerine baskın

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin de aralarında bulunduğu 25 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 104 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde, "İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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