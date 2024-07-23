İstanbul'u sağanak vuracak. Saat verildi uyarı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiğini duyurdu.

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra 28 derece civarında hava sıcaklığıyla poyrazdan orta kuvvette aralıklı kuvvetli rüzgarların esmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların öğle saatlerinde ise 33 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların, son iki haftadan beri devam eden sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltması öngörülüyor.

5 AĞUSTOS'A KADAR BU SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1-2 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. 5 Ağustos'a kadar bu sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği ifade edildi.