9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gizem Özdilli bakın nereye taşındı! İstanbul’dan kaçtı 

Gizem Özdilli bakın nereye taşındı! İstanbul’dan kaçtı 

Eski manken Gizem Özdilli İstanbul'un trafiğinden ve kalabalığından bıktı. Şehri terk eden Özdilli, bakın nereye taşındı. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:46
Takip Et

İstanbul’u terk etti! Gizem Özdilli bakın nereye taşındı

Gizem Özdilli bakın nereye taşındı! İstanbul’dan kaçtı 
+
Aa
-

Podyumda bir döneme damga vuran ünlü manken Gizem Özdilli geçtiğimiz aylarda makyajsız haliyle görüntülenmişti. 

Güzel model "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

 

"DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRECEĞİM"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınan Özdilli; "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorunundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.