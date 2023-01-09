Gizem Özdilli bakın nereye taşındı! İstanbul’dan kaçtı 

Podyumda bir döneme damga vuran ünlü manken Gizem Özdilli geçtiğimiz aylarda makyajsız haliyle görüntülenmişti.

Güzel model "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

"DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRECEĞİM"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınan Özdilli; "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorunundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.