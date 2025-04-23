İstanbul’u vuran deprem 15 ili de salladı! AFAD alarma geçti...

İstanbul'u vuran 6.2 büyüklüğündeki deprem; Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Sakarya, Bolu, Düzce, Ankara, Afyon ve Uşak'ta da hissedildi.

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

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