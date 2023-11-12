İstanbul'u vuran yağmur sonrasında barajlarda son durum

İstanbul'da dün gün boyunca etkili olan ve zaman zaman etkisini ciddi oranda artıran yağmur, uzun zamandır barajlarda ilk defa artışa neden oldu.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'u vuran yağmur sonrasında barajlarda son durum

Dün İstanbul'da etkisini gösteren yağış ile birlikte uzun zamandır kuraklık ile boğuşan İstanbul'da barajlar bir nebze de olsa artış sağladı.

İSKİ'nin internet sitesinde açıkladığı rakamlara göre, 12 Kasım baraj doluluk oranına göre, cumartesi günü (dün) yüzde 16,18 olan barajların genel doluluk oranı bugün 0,25’lik artışla yüzde 16,43 seviyesine çıktı.

Ağustos sonunda yüzde 29,22 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, eylül sonunda yaklaşık 6,5 puan azalarak yüzde 22,7’ye gerilemişti. Sıcaklıkların eylül sonrasında da ortalamanın üzerinde devam etmesinin etkisiyle kasım ayında yüzde 17’nin de altına düşmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da yarın ve çarşamba günleri de sağanak yapış bekleniyor.

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