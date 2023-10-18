İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak

İstanbul'un Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerindeki bazı mahallelere bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle saat 10.00 ile 24.00 arasında su verilemeyecek.

İstanbul'un 3 ilçesinde 14 saat süreli su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bu ilçelerde bazı mahallelere 14 saat süre ile su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

"Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri."

su1.jpg

İlgili Haberler
İstanbul’da dev elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek, akşama kadar sürecek
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek
İstanbul'da gece saatlerinde büyük su kesintisi: 12 ilçeyi etkiledi
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Avrupa vizesi hayal oldu. Vatandaş yönünü vizesiz ülkelere çevirdi Gündem
Avrupa vizesi hayal oldu. Vatandaş yönünü vizesiz ülkelere çevirdi
TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar Spor
TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar
İsrail protestolarında hayatını kaybeden Eshabil Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı Gündem
İsrail protestolarında hayatını kaybeden Eshabil Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı
Mısırlı ünlü futbolcu Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi: "İnsanlık galip gelmeli." Video
Mısırlı ünlü futbolcu Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi: "İnsanlık galip gelmeli."
İki çocuk annesi kadın zeytinlikte ölü bulundu. 45 gündür kayıptı Yaşam
İki çocuk annesi kadın zeytinlikte ölü bulundu. 45 gündür kayıptı
Onlarca Yahudi, Gazzeliler için ABD'de Kongre'de oturma eylemi başlattı Video
Onlarca Yahudi, Gazzeliler için ABD'de Kongre'de oturma eylemi başlattı
Türk Telekom Yunanistan'da mağlup Spor
Türk Telekom Yunanistan'da mağlup