İstanbul'un barajlarında felakete koşuyoruz. Doluluk oranında büyük alarm

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin barajlarındaki doluluk oranının 25,28 olduğunu açıkladı. Buna göre, barajlarda 40 günlük su kaldığı gözlemlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'un barajlarında felakete koşuyoruz. Doluluk oranında büyük alarm

Kurak geçen yazın sonunda İstanbul'un barajları adeta can çekişiyor. Doluluk oranlarının düşmeye devam ettiği barajlarda, kaç günlük su kaldığı da ortaya çıktı.

40 GÜNLÜK SU KALDI

17 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 319 bin metreküp olarak ölçüldü. Yüzde 26'nın altına gerileyen doluluk oranları nedeniyle İSKİ, tasarruf çağrısında bulundu. Barajlarda 40 günlük su kaldığı gözlemlendi.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

Verilere göre su seviyesinin en yüksek olduğu baraj yüzde 59 ile Ömerli olurken, doluluğun en az olduğu baraj ise yüzde 0,37 ile Kazandere oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

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10 GÜN DAHA YAĞIŞ YOK

Öte yandan hava durumuyla ilgili haberleri paylaşan Hava Forum, dün yaptığı paylaşımda İstanbul'da 9-10 gün daha yağış beklenmediğini ve barajlarda 40 günlük su kaldığını açıklamıştı.

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