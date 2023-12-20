İstanbul'un barajlarında son durum ortaya çıktı! Yüzleri güldüren gelişme

İstanbul'da peş peşe yağan yağışlar, barajları doldurdu. 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yüzde 50,28'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı son 1 haftada yüzde 9,88 artarak yüzde 50,28 seviyesine çıktı. En dolu baraj, yüzde 61,68 ile Alibey oldu.

BARAJLARDA SU SEVİYELERİ YÜKSELİYOR

Su miktarı Büyükçekmece'de 40,42, Darlık'ta 61,24, Elmalı'da 88,71, Istrancalar'da 95,98, Kazandere'de 44,58, Pabuçdere'de 26,20, Sazlıdere'de 31,22, Terkos'ta 39,43 ve Ömerli'de 68,14 ölçüldü.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 839,55 kilogram oldu.

BARAJLAR YARI YARIYA DOLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 436,75 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI 2 MİLYON 397 BİN METREKÜP

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 720,72 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 1 milyar 80 milyon 67 bin metreküp oldu.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 397 bin metreküp olarak ölçüldü.