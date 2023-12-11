İstanbul'un barajlarındaki son durumu İSKİ açıkladı. Son yağmurlar ne kadar etkiledi?

İstanbul'da son bir ayda etkili olan sağanak yağışlar sonrası, doluluk oranları hemen hemen her gün merak ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 11 Aralık güncel verilere, resmi internet sitesinde yer verdi.

İstanbul’da yağışlar sayesinde barajlardaki su seviyesi arttı. İSKİ’nin verilerine göre, 14 gün içinde İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 25.47’den yüzde 39.62’ye yükseldi. Alibeyköy Barajı, kuraklık nedeniyle çok su kaybetmesine rağmen, doluluk oranını yüzde 50.89’a çıkardı. En büyük artış ise Elmalı Barajında görüldü. Bir ay önce yüzde 20.92 olan doluluk oranı yüzde 88.38’e ulaştı.

İŞTE İSTANBUL’UN BARAJLARINDAKİ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI:

Elmalı yüzde 88.38

Ömerli yüzde 64.4

Darlık yüzde 56.86

Alibeyköy yüzde 50.89

Istrancalar yüzde 40.47

Büyükçekmece yüzde 25.05

Terkos yüzde 23.67

Sazlıdere yüzde 21.08

Kazandere yüzde 13.53

Papuçdere yüzde 10.08